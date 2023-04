Veel kritiek op voorstel om vuurwerk in stadions toe te laten: "Kan niet op een halve dag"

Er ligt een voorstel op tafel om vanaf volgend seizoen een project te starten over het gecontroleerd gebruik van vuurwerk in voetbalstadions.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zou vuurwerk toelaten, onder een aantal voorwaarden. Zo mag het bijvoorbeeld niet tijdens de wedstrijden en slechts in bepaalde zones zonder publiek.

Het zou gaan om enkel meerderjarige supporters die een akkoord hebben van politie en brandweer en ook een opleiding daarvoor volgden bij de brandweer. Minister Verlinden kreeg de nodige kritiek op dat voorstel toen ze een bezoek bracht aan de Stichting Brandwonden.

Daar willen ze dat het verbod blijft bestaan. Er zijn jaarlijks immers te veel slachtoffers. Vorig jaar waren dat er 43, waarvan er 4 zwaargewond waren.

“Het kan niet dat niet-professionelen zich bezighouden met zoiets gevaarlijks als vuurwerk. We zijn niet tegen beleving in de voetbalstadions en voor clubs als Standard en Charleroi lijkt het zelfs onontbeerlijk, maar het moet altijd door professionals gebeuren”, zegt Stefaan Lauwaert, nazorgcoördinator bij de Stichting Brandwonden, aan Het Nieuwsblad.

“De Pro League spreekt over een opleiding voor sommige van de fans, maar we informeerden bij de brandweer en dat is iets waar ze niet kunnen aan beginnen. Op een halve dag ben je geen professionele vuurwerkafsteker.”