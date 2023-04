Bryan Heynen spreekt over vertrek bij KRC Genk én link met Rode Duivels

Bryan Heynen miste al enkele keren de selectie van de Rode Duivels. Volgens velen omdat hij 'maar' in België speelt.

Bryan Heynen is één van de sterkhouders bij KRC Genk. Hij werd al geregeld gelinkt aan een plekje bij de Rode Duivels, maar vaak was hij er niet bij. Ook in maart was dat opnieuw het geval, terwijl iedereen bij Genk zeker was dat dat het geval zou zijn.

“Ik was teleurgesteld, dat lijkt me logisch. Ik zeg niet dat ik er altijd bij moet zijn, maar ik hoopte er wel op. Ik heb de bondscoach wel nog niet gehoord”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Een gedachte die daarbij vaak komt bovendrijven is dat Heynen naar het buitenland moet trekken als hij een selectie bij de Rode Duivels wil afdwingen.

“Ik speel niet alleen voetbal om Rode Duivel te worden. Een transfer zal er alleen komen als het plaatje klopt. Ik zit hier heel goed en ga zeker niet zomaar vertrekken. Ik zie nog altijd de mogelijkheid om als speler van Genk de nationale ploeg te halen en ben dus absoluut niet bezig met een transfer.”