Anderlecht zit met een probleem rond Yari Verschaeren en zijn contract: zeer gecompliceerd omwille van timing

Anderlecht ziet Yari Verschaeren pas volgend jaar terug op het veld. De zware knieblessure die hem 8 maanden van het veld zal houden, kon voor zowel de club als de speler niet op een slechter moment komen. Van een verkoop is geen sprake en een contractverlenging is ook een moeilijke discussie.

Verschaeren begint in juni aan zijn laatste contractjaar. Daarvan zal hij zeker zes maanden missen door die heel vervelende blessure. Maar dat wil ook zeggen dat hij in januari - zonder de club te moeten verwittigen - mag onderhandelen met andere clubs.

Zover wil Anderlecht het natuurlijk niet laten komen. Jesper Fredberg wil hem zo snel mogelijk een nieuw contract laten tekenen, maar da's ook geen makkelijke opdracht. De vertegenwoordigers van de middenvelder, het Nederlandse Wasserman, zijn niet de makkelijkste onderhandelaars.

En Fredberg heeft zichzelf voorgenomen dat er geen megacontracten meer zullen afgesloten worden. Het is ook onzeker hoe en wanneer Verschaeren weer zijn oude niveau gaat vinden. Want de laatste maanden voor de match op Leuven speelde hij misschien wel zijn beste voetbal uit zijn carrière.

De Denen van Anderlecht hopen hem dan ook nog te kunnen verleiden om nog twee en liefst drie seizoenen bij te tekenen. 2024 om helemaal terug op niveau te komen en dan kan er in 2025 over een verkoop gesproken worden. Met dien verstande dat alle partijen er beter van moeten worden.

Verschaeren heeft er ook alle baat bij om nu bij te tekenen, want sowieso gaat Anderlecht op zoek naar een vervanger voor hem. Hij moet de tweede helft van volgend seizoen ook spelen, want anders verdwijnt hij uit beeld. Maar beide partijen zullen water bij de wijn moeten doen, zoveel is duidelijk. Al heeft Verschaeren zelf wel de intentie om bij te tekenen... Wordt vervolgd.