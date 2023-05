Dé toptransfer van dit seizoen? Ervaren rot zit al aan 3674 speelminuten én is levensbelangrijk in prijzenjacht Antwerp

Royal Antwerp FC heeft met de Beker van België een nieuwe prijs beet. En daar mag het ook een Rode Duivel voor danken.

Neen, echt grote twijfels veroorzaakte Toby Alderweireld niet. Maar toch was het een jaar geleden groot nieuws dat Mega Toby in verband werd gebracht met The Great Old.

De Rode Duivel tekende uiteindelijk midden juli voor drie seizoenen bij Antwerp. Kon hij ervoor helpen zorgen dat de ambities van de club zouden worden waargemaakt?

© photonews

Paul Gheysens is zoals geweten grote fan van 'grote namen' - denk ook maar aan bijvoorbeeld Radja Nainggolan of Vincent Janssen.

Niet elke transfer kan even goed werken, maar Alderweireld is dé schot in de roos. Op zijn 33e bewees hij nog steeds bij de beteren te horen in België. Veruit zelfs. En aan clubliefde ook geen gebrek.

Kapitein

Na een avontuur bij Al-Duhail toonde hij zich meteen fit en ondertussen heeft hij Antwerp zelfs al verkozen boven de nationale ploeg.

Alderweireld werd meteen kapitein en leidde zijn ploeg naar een geweldige start in de competitie. Ondertussen leverde hij zijn ploeg ook mee bekerwinst op, centraal achterin loopt de samenwerking met Pacho perfect.

Op zoek naar succes

En dus gaat hij nu volle bak op zoek naar opperste glorie en prijzen met Antwerp. Hij miste zelden een wedstrijd en was ook nooit langer dan een wedstrijd geblesseerd. Met 41 wedstrijden en 3674 speelminuten is hij van heel grote waarde geweest.

Met 5 goals en 2 assists zorgt hij zelfs voor goede statistieken, zeker voor een centrale verdediger. En nu gewoon ook nog een titel pakken met zijn club? Tegen Union SG kan woensdagavond een eerste stap gezet worden.