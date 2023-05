KV Mechelen heeft eindelijk een echte spits in het vizier en 't is er eentje die niks kost

KV Mechelen heeft weinig slagkracht voorin, zoals ook bleek in de bekerfinale. Het ontbreken van een echte spits heeft Malinwa dit seizoen parten gespeeld. Dat is dan ook een prioriteit om op te lossen tijdens de zomer.

KVM loste het dit seizoen op met Ngoy, Da Cruz of Malede, maar die voldoen allemaal niet aan de vereisten. Maar er is een opportuniteit vrijgekomen. Bij Eupen werd het contract van Smail Prevljak niet verlengd. De 27-jarige Bosniër is wel een spits die oorlog kan maken in de zestien.

Hij scoort ook makkelijk. In drie seizoenen Eupen scoorde hij 42 keer en gaf hij elf assists. Dat is ook KV Mechelen niet ontgaan, weet GvA.

Het is wel een feit dat Prevljak een dik contract had bij de Oostkantonners. En er uiteraard nog andere gegadigden zijn voor de Bosnische international.