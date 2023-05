'Gewezen toptalent van Anderlecht kan na vele omzwervingen kiezen tussen deze twee JPL-clubs'

Ooit was hij een groot talent bij RSC Anderlecht. Nu lijkt er een terugkeer naar de Jupiler Pro League te kunnen inzitten.

Francesco Antonucci trok in 2015 de poort van Neerpede achter zich dicht voor een avontuur bij Ajax Amsterdam.

Daarna ging hij naar onder meer Monaco, de voorbije jaren werd hij door Feyenoord vooral uitgeleend aan Volendam.

In tweede klasse in Nederland zit hij ondertussen al aan 16 goals en 17 assists in 67 wedstrijden, nu lijkt hij klaar voor een nieuw avontuur.

En dat zou hem wel eens kunnen terugbrengen naar België, want volgens Sacha Tavolieri is er voor de Belgische Italiaan de nodige interesse.

🇧🇪 Ça bouge pour Francesco #Antonucci 🐣🟡 Prêté par le #Feyenoord au #FCVolendam cette saison, le milieu offensif (passé par #Anderlecht , l’ #Ajax , l’ #ASMonaco …) pourrait revenir en #JPL où le #STVV et #Westerlo sont en concurrence sur ce dossier…⏳ À suivre. #mercato pic.twitter.com/TrvXTsOwvg — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 2, 2023

STVV én Westerlo zouden deze zomer werk willen maken van een contract voor de 23-jarige spelmaker met een marktwaarde van 1 miljoen euro.

Bij Feyenoord loopt zijn contract komende zomer af, dus kan hij transfervrij overstappen naar de club die hij wil.