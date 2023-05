Scorende Hans Vanaken wordt medetopschutter in play-off 1 en komt naast een verrassende naam te staan

Hans Vanaken is medetopschutter in play-off 1 geworden. Zo komt hij op gelijke hoogte van Mbaye Leye, toch wel een verrassende naam.

Club Brugge verloor van een uitgekookt Union. Lange tijd leek 0-2 de eindstand te worden, maar in de toegevoegde tijd scoorde Hans Vanaken nog de aansluitingstreffer. Zo eindigde de partij nog op 1-2.

Voor Vanaken was het zijn 22e doelpunt in play-off 1. Zo kwam hij op gelijke hoogte met Mbaye Leye. Dat Leye lange tijd alleen topscorer was, is toch wel verrassend. Met Zulte-Waregem speelde hij niet altijd play-off 1. Het seizoen 2012-2013 zat er voor veel tussen. Hij scoorde dat seizoen tijdens de play-offs maar liefst 8 keer.

Vanaken kan dit seizoen nog alleen topschutter aller tijden in play-off 1 worden. Hij moet gewoon in een van de resterende wedstrijden een doelpunt maken.