Imke Courtois ziet titelfavoriet om evidente redenen: "En dan ontploft het, het zal wel zijn!"

De titelstrijd gaat nog heel interessant worden de komende vier weken, zoveel is nog altijd duidelijk. Ook Imke Courtois heeft haar mening.

Ook Royal Antwerp is door de zege tegen Union SG helemaal in de strijd gesprongen om de titel. "Maar waren ze niet al kandidat voor de start van de play-offs?", vraagt Imke Courtois in De Zondag.

"Antwerp heeft sinds maart maar één keer niet gewonnen en kreeg in de hele maand april maar één goal tegen."

© photonews

"Twintig clean sheets: verdedigend zijn ze ongelooflijk sterk georganiseerd", is Imke Courtois vol lof voor The Great Old.

De verdienste van Mark van Bommel, maar evengoed van Marc Overmars volgens de analiste - hij deed heel wat goede transfers.

Dubbel?

Als Antwerp kan winnen van KRC Genk, dan zouden ze zelfs al aan de leiding komen vlak voor het dubbele duel met Club Brugge.

"En als ze de dubbel zouden pakken, dan ontploft het stad", beseft ook Imke Courtois nog. Het worden dus nog spannende weken.