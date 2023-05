Marc Overmars kan zijn ogen niet geloven: "Ik ben een beetje bang"

Royal Antwerp FC won de Beker van België. Vanavond kan de ploeg van Marc Overmars ook de leiding nemen in de play-offs.

Met een duel tegen KRC Genk en amper twee punten achterstand bestaat de kans voor Royal Antwerp FC om vanavond de leiding in het klassement over te nemen van de Limburgers. Er moet daarvoor op de Bosuil gewonnen worden van Genk.

De dubbel dit seizoen zou dan een hele stap dichterbij komen. Iets waar ze in Antwerpen wellicht nog niet op gerekend hadden dit seizoen, zo moet ook sportieve baas Marc Overmars in een interview met Marc Degryse aangeven.

“Mijn ultieme droom is om het muziekje van de Champions League in dit stadion te horen, maar daar zijn we op dit moment nog niet klaar voor. Ik zou graag iets anders zeggen, want de Champions League is het mooiste wat er is. Alleen hebben we daar voorlopig nog niets te zoeken”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Overmars kan op dit moment zijn ogen niet geloven en gaat zelfs een stapje verder in zijn analyse. “Kijk, voor mij gaat het eigenlijk wat té snel. Ik ben een beetje bang: het gaat té goed. Maar dat geeft natuurlijk niet.”