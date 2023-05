Scherpe analyse van Defour en Schoofs, mét frappante verwijzing naar Essevee: "Dan altijd meedoen voor top 8"

Geen Croky Cup-winst en dus is de analyse over het seizoen van KV Mechelen scherp. Schoofs verwoordt het zonder blikken of blozen als een slecht seizoen. Meteen wordt ook de doelstelling gesteld waar KV Mechelen in de toekomst zou naar moeten streven.

"Natuurlijk had het een andere belans gegeven als je de beker wint", weet Rob Schoofs dat een verloren bekerfinale de evaluatie van het seizoen 2022-2023 niet opsmukt. "We hebben een minder jaar gehad, zoals we eerder al gezegd hebben."

In een kampioenschap met drie zakkers is het dan van het opperste belang om niet helemaal in die onderste regionen te belanden. "We hebben een slecht seizoen gehad, maar we zijn er uiteindelijk makkelijk in gebleven. Ploegen met veel ervaring zoals Zulte Waregem zijn eruit gevallen."

© photonews

Het is wel de bedoeling om voortaan weer hoger te mikken dan de dertiende plek waarop KV nu beslag heeft gelegd. "We hebben minder goed goed gespeeld dan de voorbije jaren. Het is aan ons om de volgende jaren opnieuw allemaal op ons beste niveau te spelen. Dan denk ik dat we altijd mee moeten doen voor die top 8."

Steven Defour kijkt terug op een bewogen eerste hoofdstuk van zijn carrière als hoofdtrainer. "Op het moment waarop ik eraan begon, was de eerste vraag van het bestuur om ons te proberen redden. Dat heb ik gedaan. Op bepaalde momenten ging dat zeker in de thuiswedstrijden ook gepaard met goed en vloeiend voetbal."

© photonews

Defour is uiteraard ook niet blind voor de minpunten en haalde reeds het ontbreken van een spits aan. Ook defensief was het meermaals puzzelen om de juiste oplossing te vinden. "Zeker op verplaatsing hadden we in verdedigend opzicht wel wat meer kwaliteit en leiderschap kunnen gebruiken."