Bart Verhaeghe kristalhelder over duel van Club Brugge tegen Antwerp: "Onzin!"

Zondagmiddag staan Club Brugge en Royal Antwerp FC oog in oog met elkaar. In aanloop naar het duel is al heel wat gezegd en geschreven.

Eén van de meest frappante uitspraken is dat Bart Verhaeghe de boel bij Club Brugge meer dan normaal op scherp zou zetten, omwille van zijn conflicten op zakelijk vlak met Paul Gheysens. Voor Club Brugge maakt het niet meer uit of het wint of verliest tegen Antwerp, maar voor The Great Old zou een extra gemotiveerd blauwzwart wel eens kunnen beslissen over het pakken van de titel of niet. “Onzin”, zegt Bart Verhaeghe aan Het Nieuwsblad. “Ik geef normaal geen interviews, maar dit mag je gerust noteren: ik wil niet méér winnen omdat het tegen meneer Gheysens is. Wij zijn Club, wij willen altijd winnen – dat zit in onze cultuur. Tussen Gheysens en mezelf zijn er geen problemen.” Ook Paul Gheysens verwacht geen extra scherp Club Brugge zondag. “Ik heb zelden contact met Bart Verhaeghe, maar dat betekent niet dat wij mekaar niet kunnen luchten. Dat beeld wordt ten onrechte gecreëerd door de media.”





Volg Antwerp - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (14/05).