Dreyer maakt de analyse over zijn transfer naar Anderlecht en spreekt over terugkeer naar Midtjylland

Anders Dreyer vervoegde in januari de spelerskern van RSC Anderlecht. Een goede transfer voor Fredberg en Riemer.

RSC Anderlecht deed tijdens de wintermercato enkele interessante transfers. Die van Anders Dreyer mag zeker als geslaagd genoemd worden. Bij zijn ex-club FC Midtjylland deed hij alvast het verhaal van de eerste maanden.

“Het gaat goed. Het was een goed voorjaar voor mij en het team. Helaas verloren we op het einde een paar wedstrijden, waardoor we de top acht misten en dus al zomervakantie hebben. Persoonlijk ben ik gelukkig en speel ik veel, dus dat is geweldig”, klonk het.

Vooral het feit dat hij veel speelt doet Dreyer geloven dat hij de juiste keuze gemaakt heeft. “Ik ben blij dat ik naar een club ben gekomen waar je kunt voelen dat het - net als bij Midtjylland - elk weekend iets betekent voor de fans”, aldus Dreyer nog.

Een terugkeer naar Denemarken in de toekomst behoort zeker nog tot de mogelijkheden. “Je moet nooit 'nooit' zeggen in het voetbal. Dat leerde ik vrij snel na mijn transfer naar Rusland, waarna ik ineens weer bij Midtjylland terecht kwam en daar was ik blij mee. Het is een plek waar ik graag kom - ook nu nog - en die ik de afgelopen jaren zeer heb gewaardeerd. Ik zal nooit 'nooit' zeggen.”