Eupen-speler nu ook verrassend op de radar van Genk en Anderlecht

Veel topclubs hebben nood aan Belgen in hun kern. En er is er een interessante op de markt gekomen. Union had al zijn oog op Boris Lambert van Eupen laten vallen, maar die staat nu ook in de belangstelling van Genk en Anderlecht.

Lambert heeft nog een contract tot 2027 bij de Panda's, maar meent dat de tijd gekomen is om een stap hogerop te zetten. De nog maar 23-jarige verdedigende middenvelder/centrale verdediger heeft veel van wat die clubs zoeken: polyvalentie, ervaring, data, progressiemarge en een goede mentaliteit. Hij wordt zelfs in Engeland door bepaalde Championship-clubs gevolgd. Union SG is sinds januari geïnteresseerd, maar ook Genk en Anderlecht hebben hem op hun lijstje staan. Zijn marktwaarde staat op 1,2 miljoen euro. De kans dat hij volgend seizoen nog bij Eupen zit, is eerder klein te noemen.ende topclubs in de Jupiler Pro League, maar ook over het Kanaal waar hij op de voet gevolgd wordt.