Uitgelekt: 'Deze forse toegiften deed Club Brugge aan Ronny Deila'

Eerder deze week werd aangekondigd dat Ronny Deila zo goed als rond is met Club Brugge. En dat mag duidelijk wat kosten.

Club Brugge heeft op enkele punten en komma’s na een deal klaar waarin Ronny Deila zich kan vinden. De entourage van de Noor, momenteel nog aan de slag bij Standard, dringen aan dat hij het aanbod aanvaardt.

In de deal zit eerst en vooral een uitstapclausule van 2 miljoen euro om zijn nog lopende contract bij Standard af te kopen. Volgens Sacha Tavolieri krijgt Deila bij blauwzwart een loon van 2 miljoen euro. Met bonussen kan dat oplopen tot 2,5 miljoen.

Deila zou ook de garanties gekregen hebben dat hij heel veel inspraak krijgt in de transfers van deze zomer. Club Brugge zou daarvoor meer dan de voorziene budgetten willen uittrekken.

Standard ging al in de tegenaanval tegen dat voorstel. Het probeert Deila aan boord te houden met een loonsverhoging, maar of die in de buurt komt van wat Club Brugge de Noor wil aanbieden is momenteel niet duidelijk.