Gift Orban doet monden opnieuw opvallen, maar de troostprijs is voor Genk-speler die ook hint richting bondscoach Tedesco

KRC Genk ziet de titeldroom stilaan uit elkaar spatten. Maar op maandagavond mochten ze wel een troostprijs in ontvangst nemen.

Mike Trésor heeft zijn prima seizoen bij KRC Genk met een recordaantal assists nu ook weten te bekronen met een individuele prijs.

De spelmaker van de Limburgers won namelijk de Ebbenhouten Schoen, twee jaar na zijn ex-collega Paul Onuachu.

Met El Khannouss en Paintsil zaten er nog twee spelers van Genk in de top-5. Het podium werd vervolledigd door Boniface en Gift Orban.

Die laatste is ook een verrassing te noemen, want hij is nog maar drie maanden in België en de Ebbenhouten Schoen loopt over het hele seizoen.

Magic Mike, onze recordman, wint de Ebbenhouten Schoen! 🙌 Proficiat, champ! 💙 #mijnploeg KRC Genk (@KRCGenkofficial) May 22, 2023

Trésor zelf liet zich na het winnen van de prijs uit over een aantal zaken. "Ik hoop nog op een collectieve prijs, de titel met Genk."

"En ik blijf ook dromen van de Rode Duivels", wist Trésor te verbazen. "Hopelijk krijg ik ooit mijn kans", kwam hij met een voorzet richting Tedesco.