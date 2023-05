Vanhaezebrouck steekt van wal: "Gouden Schoen voor Mignolet overdreven, beste doelman is by far ..."

Simon Mignolet pakte afgelopen winter de Gouden Schoen voor zijn aandeel in de titel van Club Brugge vorig seizoen. Wat wordt het dit jaar? Hein Vanhaezebrouck heeft een duidelijke mening.

"Ik vond de Gouden Schoen van Simon Mignolet een beetje overdreven zelfs", stak Hein Vanhaezebrouck van wal in Extra Time.

"Ok, op basis van zijn play-offs vorig seizoen en op basis van Europa waar hij blauw-zwart in de Champions League meermaals overeind hield."

© photonews

"Puur als je naar de resultaten kijkt, dan is het natuurlijk logisch dat hij de Gouden Schoen krijgt. Daar heb je een punt."

"Maar in de competitie heeft hij toch al wat mindere momenten gekend, terwijl ik Jean Butez dit jaar geen fout heb zien maken."

Lof voor Butez

"Hij is indrukwekkend. Voor mij by far de beste keeper in onze competitie, omdat hij de meest proactieve keeper is die er rondloopt."

"Hij anticipeert op fases, hij doet dingen die een ander niet doet. Zeker als het een tegen een is zal hij altijd zijn verdediger helpen, dat doet Simon Mignolet niet."