Nieuwe wending in de carrière van Kristof Van Hout

Kristof Van Hout stond dit seizoen onder de lat bij SK Lommel, maar gaat nu een andere weg op.

Kristof Van Hout zet een punt achter zijn actieve loopbaan. De 36-jarige doelman kiest ervoor om zijn handschoenen aan de haak te hangen en zijn handen uit de mouwen te steken in een nieuwe functie bij de Limburgers.

Van Hout wordt namelijk Academy Director bij SK Lommel. Hij wordt verantwoordelijk voor het opleiden van de jeugdspelers die ooit hopelijk kunnen doorgroeien naar het eerste elftal van SK Lommel. Wie weet zelfs de volgende stap zetten naar moederclub Manchester City.

De 2m08 grote doelman kende een rijkgevulde carrière. Hij kwam onder andere uit voor Racing Genk, Standard Luik, Westerlo en KV Kortrijk in België. Hij werd met Westerlo kampioen in de Challenger Pro League en mocht tweemaal de Croky Cup in de lucht steken. Dit met Racing Genk en Standard.