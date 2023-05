'Onverwachte wending in transferdossier Charles Vanhoutte'

Charles Vanhoutte speelde een knap seizoen bij Cercle Brugge. Dat leverde hem heel wat interesse uit.

Het sterke seizoen van Charles Vanhoutte bij Cercle Brugge werd goed opgemerkt door andere ploegen uit de Jupiler Pro League. Vooral KAA Gent leek in pole position te liggen om hem richting volgend seizoen binnen te halen.

Ook Westerlo deed nog een poging voor Vanhoutte, maar volgens La Dernière Heure wijst alles er ondertussen op dat Vanhoutte volgend seizoen aan de slag zal gaan bij Union SG.

Vanhoutte genoot zijn opleiding bij Cercle Brugge. Zijn contract loopt eind volgende maand af in het Jan Breydelstadion, maar groenzwart heeft nog een optie voor een extra seizoen.

Daardoor zal wie hem wil overnemen een transfersom aan Cercle Brugge moeten betalen. Eén doelpunt en drie assists is de voorlopige balans van dit seizoen voor Vanhoutte in 31 wedstrijden in de Jupiler Pro League.