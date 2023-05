'Standard hoopt dat Deila blijft, maar heeft al plan B, C en D klaar'

Ronny Deila wordt met de dag meer aan Club Brugge gelinkt. Bij Standard zijn ze voorbereid op alle mogelijke scenario's.

Dinsdagavond zat Standard opnieuw samen met trainer Ronny Deila, zo schrijft La Capitale. Daarin werd de Noor een aanzienlijke loonsverhoging voorgesteld, om toch maar te verhinderen dat hij richting het Jan Breydelstadion zou trekken.

Grote andere beloftes over transfers zijn er niet gedaan aan de coach van de Rouches en dat is vooral hetgeen waarmee Deila zit. Het is uitkijken of de Noorse coach van Standard enkel met een loonsverhoging te paaien is.

De club wil de fouten uit het verleden niet maken en houdt zich aan een strak plan wat betreft de samenstelling van de spelerskern. Volgens de Waalse krant hebben Pierre Locht en Fergal Harkin een goed gesprek gehad met Deila.

Ze wachten nu zijn antwoord af, iets wat mogelijk vandaag al moet komen. In ieder geval, zo voegt La Capitale eraan toe, is Standard voorbereid op het vertrek van Deila en ligt er al een plan B, C en D klaar wat betreft de opvolging als de trainer naar Club Brugge trekt.