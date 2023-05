Cercle verrassende hofleverancier in ons Team van de week, maar ook Gent, Antwerp, Genk en Club Brugge zijn erbij

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we Nardi op speeldag 5 van de play-offs. Hij deed een paar nuttige reddingen, goed voor een driepunter in Westerlo.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier sterke spelers. Meijer was zowel verdedigend als aanvallend een lichtpuntje bij Club Brugge, Toby Alderweireld was zoals quasi elke week een sterkhouder achterin bij Antwerp en naast Daland en Siquet konden we ook niet echt..

Middenveld

Op het middenveld kunnen we alvast niet naast Calvin Stengs, die heel belangrijk was voor Antwerp in het gelijkspel tegen Union. Hrosovsky was dan weer de stevige speler bij Genk.

Aanval

In de aanval kiezen we voor Ueda (1 goal) en Paintsil (2 goals) op de flanken, terwijl ook Cuypers (1 goal en 2 asissts) en Denkey opnieuw van belang waren voor hun team.

Dat levert dan onderstaand elftal op: