Déze maatregel wil Genk doorvoeren om te voorkomen dat wedstrijd ontspoort

Deze zondag ontvangt Racing Genk Antwerp in de Cegeka Arena. Mits winst kan Antwerp zich tot kampioen van België kronen. De Limburgers zijn daarop voorbereid, en stellen maatregelen in werking om de boel niet te doen ontsporen.

Zo zal Genk de ordediensten inzetten om Antwerp-fans uit de thuisvakken te weren. "Antwerp-supporters zijn welkom in het bezoekersvak. Het thuisvak in de Cegeka Arena is voorbehouden voor onze eigen fans. We sparen kosten noch moeite om er zondag een topbeleving van te maken. De club heeft in samenspraak met de ordediensten daarom beslist iedereen te screenen die een ticket heeft gekocht voor zondag", aldus CEO Erik Gerits.

Uit die screening blijkt dat een dertigtal supporters Antwerp-sympathieën blijkt te hebben. "Hun tickets worden eerstdaags geannuleerd. Op de wedstrijddag zelf voeren we verstrengde controles uit aan de ingang van het stadion. Daarnaast voorzien we extra stewards en extra veiligheidspersoneel in het stadion."

De Limburgse club zal dan ook niet aarzelen om, indien nodig, mensen uit het stadion te verwijderen. "Tijdens de wedstrijd zullen we de supportersgedragingen van kortbij monitoren. Opvallend gedrag of uitdagingen ten aanzien van onze supporters worden niet getolereerd. We zullen niet aarzelen om die mensen uit het stadion te verwijderen”, sluit Gerits af.