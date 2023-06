Karel Geraerts houdt lippen stijf op elkaar over afwezigen, behalve over één iemand

Karel Geraerts kijkt enorm uit naar zondag. Zijn ploeg kan nog de titel pakken, al is het wel afhankelijk van de match tussen Genk en Antwerp.

Union SG speelt op de slotspeeldag van de play-offs tegen Club Brugge. Een zege is het minimum om nog aanspraak te maken op de titel. “Als ik het op dit moment moet inschatten, heeft Antwerp 50% kans en Genk en wij elk 25%. Antwerp heeft het in eigen hand, wij moeten ook naar een ander veld kijken”, is de nuchtere analyse van Geraerts.

Het is vooral uitkijken wie afwezig blijft. “Ik ga nog afwachten wie fit is en wie niet en dan mijn ploeg opstellen. Teuma hoopt klaar te geraken, maar we moeten de laatste training afwachten. Voor Boniface geldt hetzelfde. Het zijn voor mij ook nog vraagtekens.”

Over Van der Heyden werd al aardig gespeculeerd, maar Geraerts komt met verrassend nieuws. “Van der Heyden heeft een kleine operatie ondergaan aan zijn schouder. Hij zal sowieso out zijn en is al bezig met de voorbereiding op het volgende seizoen.”