Hoe gaat het nog met Aaron Leya Iseka, broer van Michy Batshuayi?

Aaron Leya Iseka, de jonge broer van Michy Batshuayi, heeft dit seizoen twee clubs in Turkije uitgetest op huurbasis. En hij deed het zeker niet slecht.

Ooit was Aaron Leya Iseka een topper in de jeugd van Anderlecht, maar de broer van Michy Batshuayi kon zich nooit helemaal tonen bij A-ploeg.

Hij werd uitgeleend aan Olympique Marseille en Zulte Waregem, alvorens verkocht te worden aan Toulouse.

In de zomer van 2021 werd hij verkocht aan Barnsley, maar ook daar kwam hij niet verder dan drie doelpunten in 27 wedstrijden.

Turkije

In de eerste helft van het seizoen werd hij al eens uitgeleend aan Adanaspor (2 goales), een ploeg in dezelfde reeks van Tuzlaspor.

Dat Tuzlaspor was zijn tweede ploeg dit seizoen, waar hij goed was voor vier doelpunten in elf wedstrijden - 186 minuten per goal.

Deze zomer zal hij opnieuw naar Barnsley moeten, maar op dit moment is zijn voetbaltoekomst nog onduidelijk.

Benieuwd of hij nog een nieuwe kans krijgt in de Engelse League One, waar hij bij zijn club nog tot 2025 onder contract ligt.