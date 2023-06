Mark van Bommel reageert op zeer verrassende uitspraak Toby Alderweireld

Dinsdagmiddag komt Domenico Tedesco met zijn selectie voor de interlands tegen Oostenrijk en Estland. Mét Toby Alderweireld?

Toby Alderweireld stopte na het WK in Qatar met voetballen voor de Rode Duivels, om zich te kunnen focussen op Antwerp.

En op de titelstrijd, die ondertussen - met dank aan uitgerekend Mega Toby - in het voordeel van The Great Old is beslist.

In het feestgedruis zondag liet Alderweireld plots optekenen dat hij openstaat voor een terugkeer naar de nationale ploeg.

"Na het WK had ik het moeilijk om door te zetten, maar ik heb altijd mijn land heel graag verdedigd tot het gaatje. Wie weet als hij me vraagt dat ik terug kom."

EK 2024

Mark van Bommel reageerde in Extra Time op die uitspraak: "Ja, dat is zijn gevoel. Van mij mag het zo blijven."

"Niet opnieuw beginnen en elke interlandperiode doorgaan. Neen, laat hem maar gewoon bij Antwerp blijven. Na het seizoen voor het EK? Ja, dan mag hij", kon er een lachje af bij de coach van stamnummer 1.