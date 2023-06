'Kersvers Rode Duivel van Cercle Brugge kan meteen naar club uit de top vier'

Olivier Deman werd dinsdag door bondscoach Domenico Tedesco opgeroepen voor de Rode Duivels. Dat leverde meteen ook een bod op van een Belgische topclub.

Olivier Deman wist het zelf al van zondag, toen de bondscoach hem opbelde. Geen voorbereiding met de Jonge Duivels, maar wel twee EK-kwalificatiematchen met de Rode Duivels. Wellicht krijgt hij zijn eerste minuten bij de nationale ploeg.

Leuk voor Deman dat hij die kans krijgt, maar voor Cercle Brugge betekent het dat een vertrek tijdens de zomermercato meer en meer werkelijkheid wordt. Die transfer zou best wel eens binnen België kunnen zijn.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft een club uit de Champions’ Play-Offs, Antwerp, Genk, Union of Club Brugge dus, al een bod gedaan op Deman. Voor Cercle Brugge onvoldoende, want het werd meteen in de prullenbak gegooid.

De marktwaarde van Deman is volgens Transfermarkt 1,6 miljoen euro, maar Cercle Brugge zou volgens de krant ‘enkele miljoenen’ willen ontvangen. Het contract van Deman loopt nog tot midden 2024, maar er zit nog een optie bij Cercle voor een extra seizoen.