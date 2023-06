OFFICIEEL Westerlo doet opnieuw zaken met Club Brugge

Westerlo heeft een derde nieuwkomer vastgelegd. Zoals de voorbije jaren met Maxim De Cuyper en Thomas Van Den Keybus doen de Kemphanen opnieuw zaken met Club Brugge.

Westerlo bevestigt na Jordan Bos en Arthur Piedfort de komst van een derde nieuwe speler. Het gaat om Irsan Muric, een 18-jarige spits die overkomt van Club Brugge.

Hij tekende een contract voor drie seizoenen, met nog een optie voor twee extra jaar. Hij sluit meteen aan op de trainingen van de A-kern.

“Met zijn 1m90 heeft de jonge Muric al de fysieke capaciteiten van een echte targetman. Dankzij zijn vermogen om de bal vast te houden, gecombineerd met zijn neus voor doelpunten, voegt hij een extra profiel toe aan onze selectie, die met het oog op de toekomst zeker zijn meerwaarde voor onze club zal bewijzen”, laat Westerlo weten.

“Met zijn jonge leeftijd als bonus geloven we bij KVC dan ook enorm in het potentieel van Muric, die tijdens zijn introductieperiode bij onze club kan proeven van zowel het trainen met het eerste elftal als het spelen met één van onze teams. Met deze geleidelijke overgang willen we er dus voor zorgen dat Irsan zich optimaal kan ontwikkelen.”