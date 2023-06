Ex-ploegmaat heeft goed nieuws voor supporters Club Brugge: "Een hele goede aanwinst"

Club Brugge heeft zo'n acht miljoen euro uitgegeven voor Igor Thiago. Gaat hij de komende weken en maanden knallen voor zijn nieuwe club?

Igor Thiago is overgekomen van het Bulgaarse Ludogorets naar Jan Breydel. Met 15 goals en 8 assists maakte hij afgelopen seizoen indruk in zijn land.

Olivier Verdon speelde nog met hem samen en de ex-speler van KAS Eupen had wel wat te vertellen over de spits. En hij is vol lof.

© photonews

"Igor is een complete aanvaller. Hij is snel, stevig voor doel, heel sterk met het hoofd en heeft ook veel techniek", klinkt het bij Walfoot.

Aanwinst

"Op zijn 21e is hij ook fysiek al heel paraat. Op training is het moeilijk om iets tegen hem te beginnen. Hij past zich ook altijd snel aan."

En ook mentaal zit het snor volgens Verdon: "Hij lacht graag, is heel aimabel en lief. Hij is heel competitief, het is een echte aanwinst voor Club Brugge en voor Igor een goede stap voor zijn carrière."