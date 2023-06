Noa Lang terug naar Nederland? Is dat wel haalbaar en kan hij daar dan wel nog iets leren?

Noa Lang staat plots open voor een transfer naar Nederland. Is dat geen stap terug voor de ambitieuze Nederlander?

Noa Lang kwam eerst op huurbasis naar Club Brugge en in de zomer van 2021 betaalde Club 6 miljoen euro aan Ajax. Lang speelde zich snel in de kijker en zijn marktwaarde schoot de hoogte in naar maximaal 22 miljoen euro.

Lang wilde vorig jaar al vertrekken bij Club Brugge, maar uiteindelijk was het enkel Lille dat op de proppen kwam met zo'n 15 miljoen euro. Lang weigerde en houdt nu ook alle opties open, ook een terugkeer naar Nederland.

Zijn Ajax of PSV wel een optie?

Volgens Lang zelf zou twee jaar bij Ajax of PSV hem wel naar een topcompetitie kunnen brengen. Maar is een terugkeer wel zo haalbaar? Bij Ajax zijn Dusan Tadic, waarmee hij in clinch lag, en recordaankoop Steven Bergwijn (31 miljoen euro) grote concurrenten.

Bij PSV hebben ze al Xavi Simons en Johan Bakayoko als concurrenten voor Lang en bij PSV zijn ze niet zo happig om zomaar 15 tot 20 miljoen euro te betalen voor een speler zoals Noa Lang. Lang ambieert echter nog altijd een transfer naar de absolute top.

Wat nog te leren in Nederland?

En dan is een terugkeer naar Nederland niet echt een stap hogerop. Lang wordt komende zaterdag 24, een stap naar een Europese topcompetitie lijkt dan toch eerder aan de orde dan terug naar Nederland te gaan?

Volgens Lang had hij na vorig seizoen al niets meer te leren in België. Wat zou hij dan nog extra kunnen leren in Nederland? Niets meer dan in België waarschijnlijk, het lijkt nu of nooit voor de stap naar een topcompetitie, ook al zou dat dan niet bij een topploeg zijn.