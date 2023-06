Verschaeren deze zomer weg bij RSC Anderlecht? Hij geeft zelf het antwoord

Op 19 maart sloeg het noodlot toe voor Yari Verschaeren. Tegen OH Leuven liep hij een kruisbandblessure op.

Yari Verschaeren is volop aan het revalideren van zijn kruisbandblessure. Hij loopt al weer zonder krukken, maar zit zeker nog tot het voorjaar van 2024 aan de kant.

Anderlecht maakt van de zomermercato gebruik om een vervanger voor Verschaeren te zoeken. Bovendien ligt hij zelf ook maar tot juni 2024 onder contract, waardoor een transfer deze zomer eigenlijk wel een optie is.

“Daar ben ik niet mee bezig”, haalt hij de schouders op bij Sporza. “Mijn eerste doel is sterker terugkeren. Weet je, in een ploeg als Anderlecht heb je elk seizoen te maken met concurrentie. Het is onmogelijk om zeker te zijn van je plaats. En dus zal ik opnieuw moeten bewijzen dat ik de beste ben op mijn positie.”

Hij wil zelf heel graag een nieuw contract tekenen in het Lotto Park. “Het is sowieso de intentie van de club om mij hier te houden. Binnenkort zullen we praten over een nieuwe overeenkomst. En ik denk dat we er allebei goed instaan. Zowel voor mij als voor Anderlecht zou het geen slechte optie zijn dat ik blijf. Ik heb hier nog dingen te bewijzen.”