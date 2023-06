Fredberg spreekt straffe taal én komt met forse transferupdates

RSC Anderlecht begint de competitie met wedstrijden op het veld van Union SG en tegen Antwerp FC. Ook Jesper Fredberg beseft dat er geen tijd te verliezen is. Al lijkt de Deen er wel héél gerust in.

A big bang!

Het zijn de woorden van Jesper Fredberg om de competitiestart van RSC Anderlecht te omschrijven. De Belgische recordkampioen zal meteen moeten presteren om niet vanaf de start te moeten achtervolgen. Enig probleem: paars-wit is één van de enige Belgische clubs die nog géén enkele inkomende transfer heeft kunnen afronden.

"Maar Anderlecht zal klaar zijn", spreekt Fredberg forse taal. "Er zullen nieuwe spelers zijn tijdens de voorbereiding, daar mag je zeker van zijn. We weten op wie we moeten jagen en we zullen ze waar voor hun geld geven. We willen concurreren met de topploegen. Dat we een zwaar programma hebben?"

"Het seizoen is geëindigd met een 'big bang' en het nieuwe zal beginnen met een 'big bang'. We moeten spelen met de kaarten die we gekregen hebben. Maar we zullen klaar zijn. Er zal een competitieve ploeg staan. Hoeveel transfers er komen? We gaan niet de hele ploeg vervangen, we willen behouden wat goed is. Maar momenteel is het moeilijk om dingen af te ronden."

Trotse fans

Toch laat Fredberg zich niet opjagen. Anderlecht wordt met héél véél (dure) vogels in verband gebracht, maar witte rook blijft telkens uit. "Ik beloof dat er aanwinsten zullen komen. Ik wil een team bouwen waar de fans trots op kunnen zijn."