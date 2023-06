Paars duel en Luikse derby openen Challenger Pro League op 11 augustus

RSCA Futures - K. Beerschot VA in het Lotto Park en RFC Seraing - SL 16 FC in het Stade du Pairay. Dat zijn op 11 augustus (20u00) de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League, die volgend seizoen 16 teams telt.

Met mogelijk drie promotietickets belooft de Challenger Pro League een ontzettend boeiende competitie te worden waarin ontbolsterend talent alle kansen krijgt.

Liefst zes nieuwe ploegen treden in het seizoen 2023-24 aan in de Challenger Pro League: promovendi RFC Liège, Patro Eisden Maasmechelen en Francs Borains en dalers KV Oostende, RFC Seraing en SV Zulte Waregem. Dat levert heel wat interessant streekduels op in Limburg (Lommel SK, Patro en Jong Genk) en Luik (RFC Seraing, RFC Liège en SL 16 FC). Ook de Leiederby tussen SV Zulte Waregem en KMSK Deinze kleurt de kalender.

RSCA Futures tegen K. Beerschot VA en RFC Seraing tegen SL 16 FC trappen de vernieuwde Challenger Pro League af op 11 augustus. Nog op de eerste speeldag: KV Oostende - Lommel SK, Patro Eisden Maasmechelen - KMSK Deinze en SV Zulte Waregem - Francs Borains. Vicekampioen SK Beveren moet op de openingsspeeldag naar Jong Genk. Je kan het verloop van al deze matchen vanaf komend seizoen trouwens volgen in de Jupiler Pro League app, die ook de Challenger Pro League en Lotto Super League opneemt.

De reguliere competitie telt volgend seizoen 30 speeldagen en eindigt in het weekend van 21 april, wanneer we dus de kampioen en de eerste twee promovendi kennen. De Promotion Play-offs starten in het weekend van 26 april en eindigen in het weekend van 26 mei met de terugmatch van de barrages tegen een Jupiler Pro League-club met een derde promotieticket als felbegeerde inzet.

Meer ploegen betekent meer wedstrijden en dus ook twee nieuwe tijdslots: een tweede op zaterdagavond om 20u00 - een populair startuur bij clubs en fans - en een nieuw slot op zondag om 13u30. Deze aanvangstijden werden gekozen in samenspraak met Eleven Sports met het oog op maximale spreiding van de matchen. De thuisduels van U23-ploegen worden niet meer uitgezonden.

Belangrijke datums

Start competitie: 11 augustus 2023

Winterstop: 18 december 2023 - 11 januari 2024

Einde reguliere competitie: 21 april 2024

Start Promotion play-offs: 26-28 april 2024

Finale Croky Cup: 1 mei 2024

Barrage voor promotie (heen): 17-19 mei 2024

Barrage voor promotie (terug): 24-26 mei 2024