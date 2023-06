Wissel op de toekomst? Anderlecht stuurt aan op komst spits, die onlangs nog zijn debuut maakte in de Serie A

Nu het dossier Dolberg bijzonder stroef verloopt voor Anderlecht, kijkt paars-wit naar opties voor de toekomst.

Want de Brusselaars hebben hun oog laten vallen op de bijna 18-jarige Samuel Ntanda. Geen onbekende, want de Belgische spits speelde tot zijn veertiende nog bij de jeugd van Anderlecht. Hij kon zich er echter niet doorzetten, en trok naar de jeugd van KV Mechelen en vervolgens STVV.

Ondertussen is de aanvaller sterk geëvolueerd en speelde hij het voorbije seizoen bij het beloftenteam van het Italiaanse Sampdoria. Op de laatste speeldag viel hij zelfs in in de Serie A tegen Napoli.

Ntanda tekende evenwel geen nieuw contract bij La Samp, dat degradeerde naar de Serie B en het financieel niet al te breed heeft. De U18-international vertrekt er deze zomer transfervrij. Naast Anderlecht heeft ook Engelse promovendus Luton Town hem op de radar staan.