Transfernieuws en Transfergeruchten 24/06: Lukaku - Verbruggen

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 24/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Lukaku - Verbruggen

Chelsea heeft eigen gedroomde bestemming in gedachten voor Lukaku en dat is te merken aan reactie op voorstel Inter

Het is duidelijk dat Romelu Lukaku bij Inter wil blijven, maar het is de vraag in hoeverre Chelsea hieraan wil meewerken. Een oplossing lijkt nog niet meteen in de maak. (Lees meer)

De laatste twijfels weggewerkt: duidelijk wat volgende stap is en wat cruciaal was voor aanstaande transfer Verbruggen

Alle voorbehoud mag overboord: Bart Verbruggen krijgt zijn gewenste transfer. De volgende stap in het proces is duidelijk: het is enkel nog kwestie van de administratieve afhandeling te voltooien. (Lees meer)