Het is wachten op bevestiging: 'Met dit ultiem bod heeft Anderlecht Nice overtuigd om Dolberg te laten gaan'

RSC Anderlecht wil de transfer van Kasper Dolberg deze week afronden. De Belgische recordkampioen heeft een ultieme aanbieding richting Côte d'Azur gestuurd.

En dat derde bod moet én zal ook meteen het juiste zijn. Volgens Franse bronnen wil RSC Anderlecht vijf miljoen euro betalen voor Kasper Dolberg. En Jesper Fredberg doet er nog een extraatje bij in de vorm van een bonus.

Over die bonus wordt nog geheimzinnig gedaan, maar het lijkt de logica zelve. Wellicht is paars-wit bereid om aan de oorspronkelijke vraagprijs van zes miljoen euro te voldoen indien - en we geven een voorbeeld - er volgend seizoen een Europees ticket wordt behaald.

Mondeling akkoord

Op deze manier lijkt niets de transfer van Dolberg naar het Lotto Park nog in de weg te staan. De Deense aanvaller heeft namelijk al eventjes een mondeling akkoord met Anderlecht. Het is de bedoeling dat hij volgende week meteen mee naar Oostenrijk trekt voor een zomerstage.