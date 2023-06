Nieuwe RWDM-directeur Ganaye wil al direct bij ex-club Oostende gaan shoppen

Bij KV Oostende voelden ze het al een tijdje aankomen nadat Gauthier Ganaye aangesteld werd als sportief directeur van RWDM. De Fransman had enkele jaren de touwtjes in handen aan de Kust en zou nu een paar van hun spelers het hof maken.

Er zou al contact geweest zijn met spits Thierry Ambrose, die ondanks het moeilijk seizoen van KVO toch aan 7 doelpunten en 3 assists kwam. Ganaye maakte er in zijn periode bij KVO geen geheim van dat hij fan was van de aanvaller en wil hem nu naar RWDM halen.

Ambrose heeft nog 1 jaar contract bij KVO maar de club heeft wel een eenzijdige optie om dat te verlengen met een jaar.

Ganaye zou ook naar Maxime D'Arpino lonken, maar daar is nog niets concreets over geweten. Bij RWDM vertrekt Yan Vorogovskiy waarschijnlijk. Hij staat in de belangstelling van het Kazachse Astana in zijn thuisland.