De Hel van Deurne Noord: Dit is het mailverkeer tussen Paul Gheysens en Tania Mintjes

Dat het er bovenhands opzit tussen Antwerp, onder leiding van Paul Gheysens en Tania Mintjes, eigenaar van de Bosuilsite, is ondertussen een eufemisme. Dit bewijst het e-mailverkeer tussen beide partijen.

Even een korte situatieschets. Paul Gheysens is voorzitter en hoofdaandeelhouder van Antwerp. Antwerp heeft een recht van opstal om iets meer dan de komende 30 jaar nog gebruik te maken van de Bosuilsite. Dit komt omdat de gronden in eigendom zijn van Tania Mintjes. Deze Antwerpse zakenvrouw heeft in het verleden een lening gegeven aan Antwerp, toen nog onder leiding van Eddy Wauters, met als hypotheek de gronden.

Antwerp kon op dat moment de lening niet terugbetalen en zo heeft Tania Mintjes, via haar holding KTM Beheer, de gronden van de Bosuilsite in handen gekregen. Er is wel een recht van opstal zodat de club nog minstens de komende 30 jaar de gronden kan gebruiken.

Paul Gheysens wil graag een volledig nieuw stadion zetten en kan dit ook, maar wil dit niet aan de huidige voorwaarden. Zo zouden dan alle gebouwen op de site, na het verlopen van het recht van opstal, in handen komen van KTM Beheer (Tania Mintjes). Beide partijen komen maar niet tot een overeenkomst en dit zorgt ervoor dat het geëscaleerd is tot een robbertje vechten op straat.

Paul Gheysens haalde op de kampioenenviering van Antwerp op het stadhuis uit naar Tania Mintjes. Zij reageerde een aantal dagen later via de media. Nadien zijn beide partijen terug aan de gesprekstafel gekomen (vooral per e-mail en via advocaten), maar de bom barstte wederom vorige week.

Het geduld van voorzitter Paul Gheysens was op en hij verkoos om zelf een antwoord de formuleren naar de zaakwaarnemer van Tania Mintjes: “Zaterdagavond (24 juni) is de deadline voor ons als familie. Daarna spreken we hier nooit meer over, welk voorstel ze ook maken. Wat we ook doen, het moet ethisch en aangenaam blijven. We zijn gewoon andere mensen. We gaan voor een stralend project, zonder die kwelling. Met fierheid, uitstraling en waardering”, reageert hij zeer emotioneel volgens e-mails die Gazet van Antwerpen kon inkijken.

Tania Mintjes reageerde ondertussen opnieuw via de pers en er blijkt nog steeds ruimte te zijn om te onderhandelen. Het voorstel dat momenteel op tafel ligt is dat er een onafhankelijk bemiddelaar wordt aangesteld om zo beide partijen te verzoenen.