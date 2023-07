Speler uit Bundesliga duikt op bij laagvlieger JPL

KAS Eupen kon zich dit seizoen maar ternauwernood redden. En ook voor volgend seizoen worden de nodige problemen verwacht.

Om degradatie te voorkomen zal KAS Eupen deze zomer flink moeten gaan versterken. Een eerste nieuwkomer was er al met Kevin Mohwald, die overkwam van Union Berlin.

Naast die middenvelder zitten ze nu ook te azen op Bartosz Bialek, een 21-jarige Poolse aanvaller. Hij zou naar de Oostkantons kunnen komen.

Contact met Kohfeldt

Afgelopen seizoen leende Wolfsburg hem uit aan Vitesse Arnhem. Of het deze zomer over een uitleenbeurt, dan wel een definitieve transfer zal gaan is nog niet helemaal zeker.

Florian Kohfeldt kent Bialek wel van zijn periode bij Wolfsburg. Hij was er toen coach, nu neemt hij de honneurs waar bij Eupen als nieuwe T1.