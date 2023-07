"Club Brugge en Anderlecht zijn geïnteresseerd", verzekert een groot talent van op het WK U20

Club Brugge en Anderlecht worden genoemd als twee clubs die een jong talent van op het WK U20 willen binnenhalen. Afwachten of het ook zo ver komt.

Daniel Daga is amper 16, maar toonde zijn kunnen al op het vorige WK U20 in Argentinië. De defensieve middenvelder van het Nigeriaanse FC One Rocket, was titularis bij de U20 van Nigeria en werd met zijn landgenoten in de kwartfinales uitgeschakeld door Zuid-Korea. Dat versloeg op dit toernooi ook Brazilië.

Daga heeft zich dus in de belangstelling gespeeld van enkele clubs met aanzien, zo stelt hij zelf bij NigeriaInfo. "Ja, er zijn veel clubs geïnteresseerd. Onder andere Anderlecht en Club Brugge." Al reikt de interesse veel verder dan enkel België.

Topcompetities kijken mee

"Er is ook interesse van Liverpool, AC Milan, Watford en Midtjylland", klinkt het. Benieuwd of het jonge talent meteen de stap naar een ploeg uit een topcompetitie zet of voor een Belgisch of Deens avontuur kiest.