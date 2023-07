Pijnlijk en zuur begin: Noa Lang haakt geblesseerd af bij PSV na ... zeven minuten trainen, hoongelach bij supporters

Dit weekend maakte Noa Lang zijn transfer van Club Brugge naar PSV Eindhoven. Zijn start daar is er wel eentje in mineur.

Maandagmorgen trainde Noa Lang voor het eerst mee bij PSV Eindhoven. En dat werd een training die niet naar wens verliep.

Na zeven minuten moest hij de training al staken. De winger kon niet meer lopen en moest van het veld geholpen worden.

Meteen geblesseerd

Een begin dat de Nederlander niet had verwacht. Hoe ernstig de blessure is? Dat zal nog moeten blijken de komende dagen of weken.

Erg goed zag het er echter niet uit. Een pijnlijk en zuur begin voor Noa Lang, die ook meteen heel wat reacties uitlokte.

Het waren 7 prachtige minuten... — Martijn Kuijken (@Kuijken040) July 10, 2023

Zeg fysio, je moet m’n spieren heet maken. — Klerry Hunstra (@KlerryHunstra) July 10, 2023

7 is mijn getal, na 7 minuten stop ik ook met spelen. — Jus (@AjaxJus) July 10, 2023

Hebben we het bonnetje nog? — Sti-jn (@StijnVVM) July 10, 2023

Daar gaat je 15 miljoen had je beter in verdediging kunnen stoppen😭😂 — MR PROBZ (@Coinpower123) July 10, 2023

Al zijn er ook mensen die het voor Noa Lang opnemen:

