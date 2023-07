Steven Defour doet al pertinente vaststellingen over Club Brugge en Ronny Deila: "Ik had niets anders verwacht"

Eerste tegenstander in de competitie is voor Steven Defour Club Brugge, waar Ronny Deila nu de plak zwaait. Zelfs al voor hun ontmoeting van zondagavond zijn er enkele vaststellingen te doen.

Een zware opdracht dus voor KV Mechelen, dat zondag Malede en Loiseaux mist. Konaté is nog niet speelgerechtigd. Een ontmoeting met het onbekende, zoals dat op een eerste speeldag wel eens het geval kan zijn, is het niet. Donderdag was Thiago de enige Club-titularis die vorig seizoen in het buitenland speelde.

"Het is tegenwoordig eenvoudig om aan wedstrijdbeelden te geraken. We hebben veel beeldmateriaal. Er zijn altijd wel nieuwe methoden en nieuwe spelers om op te merken. Brugge is nu wel bekend. Uit de Brugse Metten en de match tegen Aarhus halen we veel informatie", heeft Steven Defour zich prima kunnen voorbereiden.

De hand van Deila

Was de hand van Deila donderdag al zichtbaar? "Ze hebben een heel goede wedstrijd gespeeld tegen Aarhus. Een stap vooruit na hun match tegen AZ, ja. Ik had ook niets anders verwacht dan dat Club klaar zou zijn voor de competitie. Je ziet de intensiteit die Ronny Deila nastreeft, zoals hij dat ook al deed bij Standard."

© photonews

Zo weet iedereen meteen wat te verwachten voor zondag. "Ik verwacht een wedstrijd met hoge druk van Club Brugge. De eerste 20 minuten zullen belangrijk zijn. Club is een ploeg die graag snel scoort, om dan nadien de controle over de match te kunnen houden. Wij moeten daar iets tegenover zetten."

De druk weghouden

Want iedereen wil rap punten pakken in het seizoensbegin. Een te behalen puntenaantal in de eerste duels wil Defour niet geven. "We zullen punten moeten nemen om er voor te zorgen dat de druk van buitenaf wegblijft. We willen elke wedstrijd winnen en die mentaliteit willen we uitstralen naar onze fans."

Want na een tegenvallend seizoen zijn er toch weer meer dan 11 000 abonnementen de deur uit. "Daar ben ik niet van geschrokken. We hebben een trouwe fanbasis, die er zelfs stond toen we in 1B speelden. De fans zullen de ploeg van begin tot einde steunen, aan hen zal het zeker niet liggen", weet Steven Defour.