Vandenbempt legt uit waarom hij zich geen zorgen maakt over Antwerp

Antwerp speelde zeker geen topmatch tegen Cercle Brugge, maar kwam wel weg met de drie punten. Volgens Peter Vandenbempt is er ook nog geen enkele reden om zich zorgen te maken om The Great Old.

Antwerp teerde op zijn organisatie, maar iedereen weet: Marc Overmars zal de komende weken nog wel met wat creatieve spelers aankomen. "Die ploeg is duidelijk nog niet af, dat is anders dan bij Genk." "Dat moet ook pas over een paar weken wanneer de poort naar de Champions League moet opengebeukt worden zo ergens eind augustus", aldus Vandenbempt bij Sporza. "En tegen die tijd moet bijvoorbeeld Vincent Janssen weer helemaal fit zijn." Antwerp miste de transfer van Stengs, maar niet getreurd... "Intussen blijkt die jongeman Ilenikhena wel een lefgozer te zijn met zijn invalbeurten en vooral Ondrejka heeft het heel erg goed gedaan. En Antwerp kennende komt daar nog wel wat bij. Want het is niet de bedoeling om na het boerenjaar van vorig jaar nu een rol op het tweede plan te spelen."