📷 Scheidsrechters voor speeldag twee zijn bekend, Nathan Verboomen krijgt rust

De scheidsrechters voor de duels van de tweede speeldag zijn bekend. En één van de refs die vorig weekend in de fout ging moet nu aan de kant blijven.

Nathan Verboomen nam in de wedstrijd tussen Charleroi en OHL enkele vreemde beslissingen. Onder meer de slechts gele kaart voor Ilaimaharitra nadat hij eerder Stulic wel rood had gegeven voor een lichtere fout. En dan was er nog de lichte penalty die OHL kreeg.

Op speeldag twee zal Verboomen alleszins niet op het veld staan. Tijdens Anderlecht-Antwerp zal hij slechts vierde ref zijn, Jasper Vergoote is de hoofdscheidsrechter in die wedstrijd. Verboomen fluit donderdag ook wel een Europese match in Turkije.

Bert Put floot dan weer een zeer lichte penalty voor Club Brugge tegen KV Mechelen. Hij is tijdens Standard-Union de VAR. En ook Lawrence Visser (OHL-RWDM) en Bram Van Driessche (Genk-Eupen) zijn opvallend genoeg enkel VAR dit weekend.