Dure vogel Club Brugge 'gewoon' in de basis voor blauw-zwart, maar transfer lijkt imminent

Na het vertrek van Sylla, Mata en Hendry is er dringend versterking nodig bij Club Brugge achterin. Maar er lijkt nog een speler te gaan vertrekken.

Tajon Buchanan zou deze zomer wel nog willen vertrekken bij Club Brugge. En het is nog niet duidelijk welke richting het zal uitgaan.

Tegen Westerlo speelt hij 'gewoon' in de basis, maar het zou zomaar de laatste keer kunnen zijn dat hij speelt voor blauw-zwart. De aandacht is in ieder geval groot.

© photonews

Internazionale had zich al geroerd, sinds enkele dagen is er ook interesse van het Burnley van Vincent Kompany. En zij willen snel schakelen.

Op Twitter regent het ondertussen reacties, van verschillende pluimage. Sommige fans van Burnley willen hem graag snel getekend zien.

Kompany

Of dat snel zal gebeuren is nog maar de vraag. Vincent Kompany zou wel persoonlijk willen aandringen voor de Canadees.

Een concreet bod is er nog niet binnengebracht, maar dat zou een kwestie van dagen kunnen zijn. En dan moeten ze bij blauw-zwart toch opnieuw gaan schakelen. Want er moet dringend versterkeing komen op defensief vlak.