Belgische JPL-coach speelt spion voor Osasuna en benoemt twee zwakheden van Club Brugge

Club Brugge probeert donderdag met een goed resultaat terug te keren uit de heenmatch van de play-offs van de Conference League tegen Osasuna. De Spanjaarden legden hun oor te luister bij een Belgische coach.

Club Brugge imponeerde dit jaar al in de competitie en in Europa, al speelden ze nog niet tegen de sterkste tegenstanders met onder meer Eupen en RWDM in België en Aarhus en Akureyri in Europa. Osasuna, de nummer zeven uit La Liga van vorig jaar, wordt dan ook de sterkste tegenstander tot nu toe.

De Spaanse krant Beria vroeg aan Jonas De Roeck hoe het Club Brugge moet inschatten. De Roeck speelde met Westerlo namelijk al tegen Club Brugge en verloor thuis met 0-1 van blauw-zwart. Hij waarschuwt zoals verwacht voor Skov Olsen, Vanaken en Nusa.

Centrale verdedigers en omschakeling

Maar De Roeck weet ook waar de zwaktes van Club liggen. "De twee startende centrale verdedigers, Brandon Mechele en Jorne Spileers, zijn zeker sterk, maar ze missen wat mobiliteit. Ze hebben het lastig als het snel gaat en er veel ruimte vrijkomt."

De Roeck ziet ook het offensieve spel van Club als een zwakte, vooral op de omschakeling voor Osasuna. Onyedika staat vaak alleen op het middenveld en de flank van Buchanan ligt vaak open. "Als ze bij een balrecuperatie snel naar die flank kunnen spelen, kunnen ze de hele defensie pakken."