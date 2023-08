Wie wordt de opvolger van Aster Nzeyimana in Extra Time? VRT doet wel zeer mysterieus

Extra Time had in opvolging van Frank Raes een nieuwe presentator te strikken: Aster Nzeyimana. Maar die pleegde een transfer naar VTM.

Aster Nzeyimana hield er al snel mee op bij Extra Time. De presentator ruilde de VRT namelijk in voor DPG Media en ging aan de slag bij VTM. Hij was ondertussen al te zien en te horen in diverse programma's op de nieuwe zender.

Voor de podcast 90 Minutes werd een vervanger gevonden met Gilles De Coster, die we ook onder meer kennen van De Mol. Maar voor Extra Time is er nog geen vervanger gevonden en de tijd begint toch te dringen.

Najaarsprogrammatie

"Het is jammer dat we toptalent moeten laten gaan, maar het bewijst nogmaals dat VRT een kweekvijver is van talent", aldus woordvoerder Bob Vermeir enkele maanden geleden over Nzeyimana.

In de najaarsprogrammatie werd met geen woord gerept over Extra Time. Laat staan over de nieuwe host dus. Volgens Het Nieuwsblad denken ze bij de VRT na over een nieuw format waarin het programma zal worden gemaakt. Volgende week start de najaarsprogrammatie. Met een nieuwe presentator?