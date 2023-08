Philippe Albert zet opvallende nieuwkomer op lijstje Tedesco: "Zijn tijd is ongetwijfeld gekomen"

Vrijdag maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend. De Rode Duivels spelen in september tegen Azerbeidzjan en Estland.

Het is weer tijd voor de Rode Duivels. Vrijdag weten we met welke namen bondscoach Domenico Tedesco de volgende twee EK-kwalificatiewedstrijden zal afwerken. Daar zullen hoe dan ook enkele verrassingen en nieuwkomers bijzitten.

Volgens Philippe Albert mogen we daar al zeker één verrassing in terugvinden. “Ik denk dat Théo Leoni, op basis van zijn prestaties sinds het begin van het seizoen, en in het bijzonder die van deze zondag, toen hij de koning van het veld was, daar deel van moet uitmaken”, klinkt het in La Capitale.

De analist heeft daar ook zijn redenen voor. Kevin De Bruyne is afwezig, Tielemans speelt amper en Lavia en Dendoncker kwamen dit seizoen nog niet in actie.

Albert is enorm lovend over de sensatie van paarswit. “Hij heeft echt heel wat kwaliteiten en is al 23 jaar oud. Zijn tijd is ongetwijfeld gekomen, ook al moet hij nog bevestigen. Hij is in ieder geval het boegbeeld van Anderlecht.”