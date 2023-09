'Anderlecht ziet toptalent voor stevig bedrag naar Ajax Amsterdam vertrekken'

RSC Anderlecht heeft laten weten dat Ethan Butera de club verlaat. De 17-jarige verdediger trekt naar Ajax Amsterdam.

Ethan Butera (17) maakt de definitieve overstap van RSC Anderlecht naar Jong Ajax. Daarover bereikten de twee clubs zonet een akkoord, zo laat Anderlecht weten op zijn officiële kanalen.

“Ethan is een jonge verdediger die in 2015 aan zijn jeugdopleiding begon op Neerpede. Hij tekende zijn eerste profcontract in 2021. Vorig seizoen maakte hij zijn debuut op het profniveau bij onze RSCA Futures in de Challenger Pro League. Hij speelde uiteindelijk 14 wedstrijden op het tweede hoogste niveau. Ethan is ook Belgisch jeugdinternational.”

“Ethan mocht vorige winter voor het eerst mee op stage met het eerste elftal, maar werd daarna afgeremd door een ernstige knieblessure. Deze zomer bood RSC Anderlecht de verdediger een nieuw contract aan. De speler wenste zijn contract, dat zou aflopen in juni 2024, niet te verlengen. Daarop bereikte RSCA een akkoord met Ajax over een definitieve overgang.”

Met deal zou 1,5 miljoen euro met bonussen gemoeid zijn, zo is bij Het Laatste Nieuws te lezen. Er zou ook een doorverkooppercentage in de overeenkomst opgenomen zijn.