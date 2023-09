Opnieuw geen Arthur Vermeeren bij de Rode Duivels: "Hierin blinkt hij uit"

Arthur Vermeeren is niet opgeroepen voor de Rode Duivels. Al werd dat voor Vermeeren wel verwacht. Voor de beloften is hij wel opgeroepen.

Op 9 september spelen de Rode Duivels op het veld van Azerbeidzjan. 3 dagen later ontvangen ze thuis Estland. In de aanloop daarvan maakte bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend. In de selectie zaten geen spelers van landskampioen Antwerp. Arthur Vermeeren wordt al eens genoemd, maar opnieuw haalde hij de selectie niet.

"Ik zou niet op de stoel van jullie bondscoach willen zitten", reageerde Antwerp-trainer Mark van Bommel bij Het Laatste Nieuws. "Het is een moeilijke job hoor. België heeft op dit moment veel goeie spelers en hij moet kiezen. Ik heb er geen kritiek op."

Vervolgens raakte van Bommel ook een kwaliteit van Vermeeren aan: "Ergens beseft hij ook wel dat hij kanshebber was, zeker nu ze met een paar blessuregevallen zitten. Dan had hij kunnen stelen met de ogen, iets waar Vermeeren in uitblinkt."

Vermeeren werd wel voor de beloften geselecteerd. Net als ploegmaat Mandela Keita. Dat juicht van Bommel toe. "Hoe meer ze spelen, hoe beter. Zeker voor jonge spelers", besloot de Nederlander.