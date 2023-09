Details over transfer Hazard naar Anderlecht lekken uit: transferprijs en duurtijd contract bekend

Zo wil paars-wit graag Thorgan Hazard naar het Lotto Park halen. Dat meldt Sacha Tavolieri via Twitter. De Waalse transferexpert heeft zelfs details over de onderhandelingen. Anderlecht zou momenteel aan aan het praten zijn met Borussia Dortmund en Hazard.

Dortmund wil graag nog zo'n 5 miljoen euro voor de winger. Hij is bezig aan zijn laatste seizoen bij de Duitste club en mag weg voor de juiste prijs. Anderlecht bood de Rode Duivel een vierjarig contract aan.

Hazard speelde afgelopen seizoen het eerste halfjaar bij Dortmund maar werd later uitgeleend aan PSV. Hij speelde 13 keer voor de club uit Eindhoven waar hij twee keer de netten deed trillen en één assist gaf.

🟣 Infos #RSCA :

🗣️ Talks currently ongoing with Thorgan Hazard & #BVB to make a deal happen.

🟡⚫️ #BVB working to get a 5M€ transfer, bonus included.

✍🏼 A 4 years contract has been offered to the Belgian Red Devils. #mercato

📞 First call @Florianholsbeek #JPL pic.twitter.com/PWONSHQus8