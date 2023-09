Tolu komt met boodschap voor Anderlecht-fans na late gelijkmaker en praat openlijk over moeilijke periode

KRC Genk speelde in eigen huis 1-1 gelijk tegen Anderlecht na een bewogen partij voetbal. Tolu sleepte nog een punt uit de brand in de allerlaatste minuut van de wedstrijd.

In minuut 97 kon Tolu de bordjes gelijkhangen nadat hij een voorzet van Munoz tegen de netten kopte. Na zijn doelpunt ging hij naar de Anderlecht supporters en wuifde naar hen. Volgens de spits was dit een reactie die ze zelf uitlokten.

"Toen ik aan het opwarmen was kreeg ik wat handgebaren te zien van de Anderlecht-supporters. Dan is het zeker goed om op het veld te komen en een punt te redden. Ik wou hen niet provoceren, ik wou gewoon hallo zeggen."

"Nu staat mijn telefoon weer vol met gemene berichten, dus de viering was gewoon ik die zeg dat ik weer hier ben."

De Nigeriaanse spits kreeg de afgelopen tijd erg veel kritiek te verwerken. Dit heeft dan ook zijn invloed gehad. "Ik zou niet zeggen dat ik mentaal in de beste plaats ben. Ik ga gewoon iedere dag om mijn job te doen. Of ik nu hier of ergens anders ben, of ik nu start of niet. Op welke manier ik de ploeg ook kan helpen, ik zal het doen."